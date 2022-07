A Ponte è andato in scena il Memorial Lello Caporaso: ecco i vincitori (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – Domenica 3 luglio è andato in scena il Memorial Lello Caporaso, gara di carrette promossa dalla locale Pro Loco La Rinascente di Ponte. La gara si è svolta lungo lo storico tracciato che da Piazza XXII giugno ha portato i partecipanti sino a Via Roma. Nonostante le temperature elevatissime del fine settimana si è registrata un’ottima presenza di pubblico e sono stati ben 24 gli equipaggi ai nastri di partenza della classicissima Pontese, accorsi anche da paesi limitrofi. Le carrette si sono sfidate lungo i tornanti del tortuoso percorso sin dal primo mattino prendendosi la scena con le prove libere. Dopo la pausa pranzo la gara è entrata nel vivo nel primo pomeriggio con l’inizio delle prove di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Domenica 3 luglio èinil, gara di carrette promossa dalla locale Pro Loco La Rinascente di. La gara si è svolta lungo lo storico tracciato che da Piazza XXII giugno ha portato i partecipanti sino a Via Roma. Nonostante le temperature elevatissime del fine settimana si è registrata un’ottima presenza di pubblico e sono stati ben 24 gli equipaggi ai nastri di partenza della classicissimase, accorsi anche da paesi limitrofi. Le carrette si sono sfidate lungo i tornanti del tortuoso percorso sin dal primo mattino prendendosi lacon le prove libere. Dopo la pausa pranzo la gara è entrata nel vivo nel primo pomeriggio con l’inizio delle prove di ...

