Wimbledon 2022 | arrestati quattro attivisti con maglie ‘Where is Peng Shuai?’

(Di lunedì 4 luglio 2022) Asono stati fermati dalla sicurezza ben, rei d’indossarette con la scrittaisShuai?’. Gli agenti, dopo aver perquisito le loro borse, gli hanno fatto mettere dellette bianche dopo essere entrati nel parco dell’All England Club. Un episodio simile è successo anche agli Australian Open dello scorso gennaio.Shuai è un’ ex tennista professionista cinese. L’ anno scorso ha accusato di violenza sessuale un ex membro di alto rango del Partito Comunista. Da allora ha fatto pochissime apparizioni pubbliche, facendo temere tutto il mondo del tennis circa la bontà delle proprie condizioni. SportFace.

SuperTennisTv : ?? Super Jannik ?? Dopo Roland Garros 2020 e Australian Open 2022, @janniksin torna nei QF di uno Slam ?? Superato… - Eurosport_IT : 'Oggi è una giornata speciale, è tutto bellissimo' ??????? Le parole di Sinner dopo la vittoria contro Alcaraz ??… - SkySport : #Sinner ai quarti di finale di #Wimbledon! Affronterà il vincente tra #Djokovic e #VanRijthoven ??… - disinformate_it : 'Jannik Sinner piega Alcaraz in quattro set e approda ai quarti a Wimbledon' - La Repubblica - antzan660403 : @Edorsi53 Speriamo che la sorpresa di Wimbledon 2022 arrivi da San Candido... -

La francese, capace otto anni fa di rimontare Serena Williams e festeggiare così il primo successo su una Top 20 negli Slam, ha firmato la grande sorpresa di. Ha interrotto la serie di ...Tuttavia, Bertolucci ha voluto un po' bacchettare tifosi e appassionati, rei di essere saliti ora sul carro del vincitore quando, fino a ieri, si manifestavano dubbi, perplessità e non poche critiche ... Wimbledon, risultati e curiosità di oggi in diretta live: Kyrgios ai quarti Mentre la WTA multa Wimbledon per l'esclusione di russi e bielorussi, la russa di nascita ma kazaka di passaporto Elena Rybakina centra il suo ...Jannik Sinner, ai quarti di finale a Wimbledon per la prima volta in carriera dopo una spettacolare vittoria su Alcaraz, affronta ora Novak Djokovic: tutte le curiosità da non perdere sulla prossima s ...