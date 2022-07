Un altro domani | Patricia e Carmen voglio rimanere in Colombia

Leggi su formatonews

(Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo la decisione di Francisco di fuggire dalla colonia,studieranno ognuna un proprio piano per restare… Una nuova settimana con grandi novità attende i fan di Un. Le anticipazioni ci fanno sapere che Francisco sommerso dai debiti decide di fuggire dalla colonia malo convincono ad aspettare almeno fino alle scadenze. unnon vuole lasciare la coloniaAndiamo a vedere i dettagli dell’episodio. Julia realizza il suo sogno, Francisco pieno di debiti Come abbiamo visto nelle precedenti puntate Julia si è vista distruggere un sogno. La giovane infatti non può usare più i soldi che aveva da parte e per portare a termine il suo desiderio non le resta ...