UFFICIALE – Coca Cola nuovo sponsor della SSC Napoli

(Di lunedì 4 luglio 2022) La SSCannuncia ilSSCannunciano l’accordo che porterà l’azienda a essere al fianco del Club, in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

allgoalsnapoli : UFFICIALE - SSCNapoli annuncia il nuovo sponsor Coca-Cola: sarà Global Partner #forzanapolisempre #CocaCola #seriea… - Yogaolic : RT @infoitinterno: Ora è ufficiale. Coca Cola nuovo Global Partner del Napoli - infoitinterno : Ora è ufficiale. Coca Cola nuovo Global Partner del Napoli - Spazio_Napoli : ??La #CocaCola è un nuovo sponsor del #Napoli! ?Il noto marchio di bevande sarà un Global Partner del club azzurro,… - Michele64934937 : la presentazione sarà fatta a botta di rutti -

È stata dunque la profonda connessione con la città che ha portato- Cola e SSC Napoli a incontrarsi e a siglare una partnership per comunicare i valori e l'amore per questo sport, che è ...- Cola Napoli, dichiarazioni Bianchini Nel comunicato pubblicato sul sitodel club azzurro, anche le dichiarazioni del dirigente azzurro Tommaso Bianchini , Chief International ...ForzAzzurri.net - La SSC Napoli annuncia il nuovo sponsor Coca Cola SSC Napoli e Coca-Cola annunciano l’accordo che porterà l’azienda a essere al fianco del Club, in ...Nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club azzurro, anche le dichiarazioni di Raluca Vlad, Marketing Director di Coca-Cola Italia ...