Tour de France 2022: l'inizio sfortunato di Filippo Ganna in attesa delle pietre (Di lunedì 4 luglio 2022) La partenza del Tour de France 2022 non è stata quella che Filippo Ganna aveva sognato. Il verbanese non è stato esattamente baciato dalla fortuna in una tre-giorni che l'ha visto sicuramente meno protagonista di quanto lui avrebbe voluto. Ganna non aveva mai fatto segreto della sua volontà di vestire la prima, prestigiosa, Maglia Gialla, assegnata nel suo territorio naturale, quello della cronometro. Un po' la sfortuna di una foratura nel finale, un po' il percorso ricco di curve con strada bagnata, un po' le prestazioni fenomenali degli avversari e il due volte Campione del Mondo della specialità ha dovuto accontentarsi della quarta piazza. La crono nella capitale Copenhagen sarebbe stato l'unico momento dove veramente brillare per Ganna, dato il percorso piuttosto ...

