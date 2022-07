Terremoto Lazio, Tare ai titoli di coda: le ultime (Di lunedì 4 luglio 2022) L’avventura di Tare alla Lazio potrebbe essere giunta ai titoli di coda, il motivo il possibile ingresso di Fabiani nell’organigramma societario L’avventura di Tare alla Lazio potrebbe essere giunta ai titoli di coda, il motivo il possibile ingresso di Fabiani nell’organigramma societario. Lotito sarebbe pronto alla rivoluzione di cui spesso ha parlato. Il patron ha il sì di Fabiani che ha accettato di buon grado il ruolo transitorio di coordinatore della Primavere e del femminile. Situazione che non sarebbe andata giù a Tare che potrebbe fare la sua ultima stagione alla Lazio. Lo scrive il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) L’avventura diallapotrebbe essere giunta aidi, il motivo il possibile ingresso di Fabiani nell’organigramma societario L’avventura diallapotrebbe essere giunta aidi, il motivo il possibile ingresso di Fabiani nell’organigramma societario. Lotito sarebbe pronto alla rivoluzione di cui spesso ha parlato. Il patron ha il sì di Fabiani che ha accettato di buon grado il ruolo transitorio di coordinatore della Primavere e del femminile. Situazione che non sarebbe andata giù ache potrebbe fare la sua ultima stagione alla. Lo scrive il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

