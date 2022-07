Sospettato della sparatoria a Copenaghen in unità psichiatrica (Di lunedì 4 luglio 2022) Il tribunale di Copenaghen ha ordinato che il Sospettato della sparatoria nella capitale danese sia rinchiuso in un'unità psichiatrica speciale. Nella sparatoria sono stati uccisi un ragazzo e una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) Il tribunale diha ordinato che ilnella capitale danese sia rinchiuso in un'speciale. Nellasono stati uccisi un ragazzo e una ...

Pubblicità

akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????Il capo della polizia di #Copenhagen Soeren Thomassen ha affermato che il sospettato della sparatoria nel centro com… - Geopoliticainfo : ????Il capo della polizia di #Copenhagen Soeren Thomassen ha affermato che il sospettato della sparatoria nel centro… - NotizieTg : Donna uccisa in casa,interrogato marito 16.21 Una donna di 71 anni,insegnante in pensione,è stata uccisa con alcu… - iltirreno : Dall'Italia - Sul cellulare della ragazza è apparsa come una fiammata, poi la torcia umana. Lei ha gridato a squarc… - _TYPEONEGATIVE_ : Cosa sappiamo della sparatoria nel centro commerciale a Copenaghen Chissà come si chiama il 22 enne 'danese'? Un'id… -