“Sono terrorizzata”. Eva Henger fuori dall’ospedale in sedia a rotelle, paura dopo l’incidente stradale (Di lunedì 4 luglio 2022) Eva Henger, le prime parole dopo il terribile incidente. Non Sono trascorsi molti giorni da quando madre e figlia hanno reso note le foto he le ritraevano di nuovo insieme. Un periodo decisamente delicato per la mamma di Mercedesz che da diverso tempo sta facendo fronte ad alcuni problemi di salute dovuti all’incidente dello scorso 29 aprile. Eva Henger, la confessione dopo l’incidente dopo un terribile incidente che l’ha costretta a usare una sedia a rotelle. Come si sa, è stata proprio Eva Henger a convincere la figlia a partecipare all’Isola dei Famosi nonostante l’incidente: “Ti ho guardato ogni giorno e ti vedo come la prima volta che hai fatto l’Isola. Ho pensato moltissimo e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Eva, le prime paroleil terribile incidente. Nontrascorsi molti giorni da quando madre e figlia hanno reso note le foto he le ritraevano di nuovo insieme. Un periodo decisamente delicato per la mamma di Mercedesz che da diverso tempo sta facendo fronte ad alcuni problemi di salute dovuti aldello scorso 29 aprile. Eva, la confessioneun terribile incidente che l’ha costretta a usare una. Come si sa, è stata proprio Evaa convincere la figlia a partecipare all’Isola dei Famosi nonostante: “Ti ho guardato ogni giorno e ti vedo come la prima volta che hai fatto l’Isola. Ho pensato moltissimo e ...

Pubblicità

gallvgher_ : Sono terrorizzata dal fatto che io abbia ricominciato a perdere peso per colpa della sessione - JolandaBivona : @RiccardoCanton6 @lisandro2000 @strange_days_82 Questa è una frase alla draghi: se non sei con l'Ucraina sei a favo… - cricetero : @allessor73 @CarloVerdelli @manginobrioches Io li ho e sono terrorizzata e i miei figli sono già coscienti purtroppo, 12 e 14 anni - restl355 : Sto combattendo da un'ora contro uno schifoso insetto rumoroso da cui sono terrorizzata ma non riesco più a trovarl… - nomedistocazzo : la verità è che non ho nessuno a cui raccontare queste belle cose, e sono terrorizzata di ritornare in italia e rit… -