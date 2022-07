Si tuffa in mare con il fratello per fare il bagno | Gregorio muore a soli 19 anni

(Di lunedì 4 luglio 2022) Aveva 19il giovane pugile morto ieri mattina a Capri mentre faceva unincon il: non sono ancora chiare le cause del decesso. Stava trascorrendo un giorno di vacanza insieme ai suoi familiari, ma uningli è costato la vita. Questo il tragico destino di un ragazzo di19deceduto ieri mattina nelle acque antistanti la spiaggia di Marina Grande a Capri. (Stefano Neri – Adobe Stock)A far scattare l’allarme ildel 19enne che si era immerso in acqua con lui. Riportato a riva da quest’ultimo e da un altro bagnante, il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno potuto solo dichiararne il decesso. Capri, giovane pugilementre fa il ...

Pubblicità

telodogratis : Si tuffa in mare col fratello ma non riemerge: muore giovane pugile - _EdiFe_ : RT @_EdiFe_: La montagna con il mix di colori degli occhi di Chri che si unisce e si tuffa nel blu del cielo e del mare degli occhi di Matt… - _EdiFe_ : La montagna con il mix di colori degli occhi di Chri che si unisce e si tuffa nel blu del cielo e del mare degli oc… - romalifenews : Dopo aver portato sulla secca i figlioletti e la moglie ha avuto un malore ed è annegato #Roma #1luglio #mare - abruzzoweb : PUNTA ADERCI, “ITALIA BELLA”: MARCHISIO SI TUFFA NEL MARE D’ABRUZZO -

ForlìToday

"Banco di aringhe a sinistra", stride il gabbiano di vedetta e Kengah siinsieme agli altri. Quando riemerge, il resto dello stormo è volato via e ilè una distesa di petrolio. A stento ...Un atto di altruismo che finisce in disgrazia. Un uomo di 82 anni siin acqua per salvare quattro bambini. L'anziano, dopo averli portati in salvo, accusa un ...alcuni bambini si tuffano in, ... "Voglio sfidare paure e limiti": Elisa si tuffa in mare per attraversare lo stretto di Messina Gregorio Pio Bocconi, 19 anni, era in vacanza con la famiglia. I soccorsi sono stati inutili. L'autopsia dovrà accertare le cause del decesso ...Castro: Famosa in tutto il mondo, questa località è un tuffo tra storia e poesia, perché accanto alla sua origine medievale, convive un mare talmente cristallino da sembrare trasparente, le sue acque ...