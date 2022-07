Sassuolo | UFFICIALE | anche Ciervo all Frosinone

(Di lunedì 4 luglio 2022) Terzo arrivo dal, sempre in prestito, in casa. Dopo Turati fra i pali e Moro in attacco ecco l'esterno offensivo,...

Pubblicità

sassuolonews : Paolo Bianco Juventus, ora è ufficiale: l'ex Sassuolo con Allegri. Il ruolo - carm_pana : RT @sassuolonews: Alessio Arcopinto Dolomiti Bellunesi: ufficiale l'accordo con il Sassuolo #calciomercato - sassuolonews : Alessio Arcopinto Dolomiti Bellunesi: ufficiale l'accordo con il Sassuolo #calciomercato - CalcioOggi : UFFICIALE: Frosinone, ecco il terzo arrivo dal Sassuolo: è il giovane esterno Ciervo - TUTTO mercato WEB - TUTTOB1 : UFFICIALE - Frosinone: ecco Ciervo dal Sassuolo -

CanaleSassuolo.it

... dell'Union Feltre e del Belluno, proverà di nuovo la promozione dalla Serie D alla Serie C, e lo farà con Arcopinto, centrocampista offensivo che ha fatto tutta la trafila neldai ...Dopo il ritiro, Bianco è stato vice - allenatore della Primavera delguidato da Paolo Mandelli, per poi passare al Siracusa e al Sicula Leonzio. Nel 2019 è tornato in neroverde nello staff ... UFFICIALE: Giovanili Sassuolo, ecco Francesco Pedone (U18) e Simone Pavan (U17) Luca Ciervo è ufficialmente un nuovo calciatore del Frosinone: l'attaccante arriva dal Sassuolo con la formula del prestito ...L’ex centrocampista parla da nuovo tecnico della Pistoiese: «Dobbiamo cavalcare l’onda dell’entusiasmo e fare una grande stagione» In casa Pistoiese si è aperta ufficialmente l’era Emmanuel Cascione.