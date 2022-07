Romina Power: certi amori non si cancellano | Un’immagine torna dal passato (Di lunedì 4 luglio 2022) Una foto con un mito della storia d’Italia. Questo scatto sorprende e non può non suscitare commozione in tutti coloro che la seguono. Una 70enne di grande classe, che, spesso e volentieri, sul proprio profilo Instagram pubblica delle foto che riguardano il suo passato. E’ romantica, Romina Power. Ma i suoi ricordi, quasi mai riguardano il compagno di una vita, Al Bano. Guardate questa foto tratta da una fan page su Instagram. certi amori non si cancellano (web source)Nata a Los Angeles, in California. Ma da tempo naturalizzata italiana e conosciuta e apprezzata dal pubblico italiano. Romina Power, però, non dimentica le proprie altolocate origini. Guardate un po’. Ha debuttato al cinema a 13 anni e in quattro anni partecipò a ben 14 film, ... Leggi su newstv (Di lunedì 4 luglio 2022) Una foto con un mito della storia d’Italia. Questo scatto sorprende e non può non suscitare commozione in tutti coloro che la seguono. Una 70enne di grande classe, che, spesso e volentieri, sul proprio profilo Instagram pubblica delle foto che riguardano il suo. E’ romantica,. Ma i suoi ricordi, quasi mai riguardano il compagno di una vita, Al Bano. Guardate questa foto tratta da una fan page su Instagram.non si(web source)Nata a Los Angeles, in California. Ma da tempo naturalizzata italiana e conosciuta e apprezzata dal pubblico italiano., però, non dimentica le proprie altolocate origini. Guardate un po’. Ha debuttato al cinema a 13 anni e in quattro anni partecipò a ben 14 film, ...

