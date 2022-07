Provinciali, parte la corsa di Calzone: “Candidatura di territorio che parla a tutti” (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“La scelta recepisce un’istanza provenuta dal territorio, anche da amministratori e sindaci situati al di fuori dei confini del Pd, e dai nostri alleati, a partire da quelli con cui abbiamo condiviso l’esperienza delle amministrative nel capoluogo”. Così Giovanni Cacciano, segretario provinciale del Partito Democratico, ufficializza la scelta di Antonio Calzone quale candidato presidente alle Provinciali del 28 luglio. Scelta anticipata ieri da Anteprima24 e confermata questa sera al termine di una riunione cui hanno preso parte i vertici del partito, i sindaci Dem – e tra questi lo stesso Calzone – e ancora Luigi Diego Perifano e Angelo Moretti, riferimenti di Città Aperta e Civico22. “Parliamo di un amministratore di lungo corso, di un dirigente dal percorso politico ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“La scelta recepisce un’istanza provenuta dal, anche da amministratori e sindaci situati al di fuori dei confini del Pd, e dai nostri alleati, a partire da quelli con cui abbiamo condiviso l’esperienza delle amministrative nel capoluogo”. Così Giovanni Cacciano, segretario provinciale del Partito Democratico, ufficializza la scelta di Antonioquale candidato presidente alledel 28 luglio. Scelta anticipata ieri da Anteprima24 e confermata questa sera al termine di una riunione cui hanno presoi vertici del partito, i sindaci Dem – e tra questi lo stesso– e ancora Luigi Diego Perifano e Angelo Moretti, riferimenti di Città Aperta e Civico22. “Parliamo di un amministratore di lungo corso, di un dirigente dal percorso politico ...

Pubblicità

Logoatka : Io mi vergogno di far parte di una tifoseria che non è in grado di comprendere quanto, al giorno d’oggi, per far gr… - WordNews_it : Siamo ancora in alto mare UN PAESE SENZA VERGOGNA. Prima parte/Le mafie sono entrate in Parlamento, nei cda, negli… - LaRagione_eu : L’accesso alle competizioni femminili da parte di persone nate uomini è altamente discriminatorio nei confronti del… - BagnoliMD : Con oggi chiudono ufficialmente le #USCA in Italia. Un servizio importantissimo di cui ho fatto parte dal primo all… - CorriereAlbaBra : Cuneo – Massima attenzione da parte della Provincia per l’emergenza idrica che continua a preoccupare la Granda. Do… -