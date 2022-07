Omicidio di Willy | condanna all’ergastolo per i fratelli Bianchi

(Di lunedì 4 luglio 2022)per iMarco e Gabrieleaccusati dell’diMonteiro Duarte avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro. La lettura della sentenza, avvenuta questa mattina al termine di una Camera di consiglio durata un paio d’ore, è stata accolta con un applauso liberatorio dai presenti in aula. Commosso il padre diche poco dopo la lettura del verdetto ha commentato: «Giustizia è fatta». L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duart… - rtl1025 : ?? Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - repubblica : Omicidio Willy, i fratelli Bianchi condannati all'ergastolo - LaOri_P : Willy Monteiro, i fratelli Bianchi condannati all'ergastolo per l'omicidio del 21enne Ottimo!!! - MariaSo04074804 : RT @eleonoramattia1: ?? Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di #WillyMonteiro Dua… -

- La condanna della Corte d'Assise di Frosinone in merito al brutale pestaggio del giovane di Colleferro che aveva cercato di difendere un amico durante un banale diverbio all'esterno di un locale la ..., la condanna: ergastolo ai fratelli Bianchi. Il papà: "Sentenza giusta" Colleferro, 4 luglio 2022 " Lo hanno massacrato di botte . È morto così il 21enneMonteiro Duarte , il ..."Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Willy la medaglia d’oro al valor civile per "l’eccezionale slancio altruistico e straordinaria determinazione, dando prova di spiccata ...Ergastolo ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Queste le condanne della Corte d'Assise di Frosinone per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte ...