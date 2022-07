Nel disastro della Marmolada ci sono 16 dispersi (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - sono riprese con l'uso dei droni le ricerche dei sopravvissuti del crollo sul ghiacciaio della Marmolada. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di sei morti e otto feriti, ma anche di una quindicina di persone che manca all'appello. Il disastro è avvenuto in una giornata che ha registrato temperature record - 10 gradi - sulla sommità del ghiacciaio. "Una valanga di neve, ghiaccio e roccia ha colpito un sentiero di accesso in un momento in cui c'erano diverse cordate, alcune delle quali sono state spazzate via", ha detto la portavoce dei servizi di emergenza Michela Canova. Due dei feriti sono stati trasportati all'ospedale di Belluno, un altro in condizioni più gravi è stato portato a Treviso e cinque a Trento. Non è stata specificata la nazionalità delle vittime, ma i ... Leggi su agi (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI -riprese con l'uso dei droni le ricerche dei sopravvissuti del crollo sul ghiacciaio. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di sei morti e otto feriti, ma anche di una quindicina di persone che manca all'appello. Ilè avvenuto in una giornata che ha registrato temperature record - 10 gradi - sulla sommità del ghiacciaio. "Una valanga di neve, ghiaccio e roccia ha colpito un sentiero di accesso in un momento in cui c'erano diverse cordate, alcune delle qualistate spazzate via", ha detto la portavoce dei servizi di emergenza Michela Canova. Due dei feritistati trasportati all'ospedale di Belluno, un altro in condizioni più gravi è stato portato a Treviso e cinque a Trento. Non è stata specificata la nazionalità delle vittime, ma i ...

