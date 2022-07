Nada, chi è il marito Gerry Manzoli: “Si è dedicato completamente a me” (Di lunedì 4 luglio 2022) Il marito di Nada è uno dei primi personaggi a fare la sua comparsa nel film tv a lei dedicato dal titolo La bambina che non voleva cantare. Dopo un servizio fotografico, Nada si nasconde in camerino e là incontra un misterioso chitarrista con cui inizia a chiacchierare. Quel chitarrista è proprio Gerry Manzoli, ma in quel momento non c’è tempo per le presentazioni. O quasi: poco prima che Nada venga reclamata dall’altra parte, Nada gli dice il nome e viene subito canzonata: “Ah, sei tu Nada. Ma che nome è?!”. A quel punto, lei gli racconta brevemente la sua storia, e Gerry si mostra subito interessato. Di lui, per ora, sappiamo solo il nome. In realtà, anche Gerry è un personaggio abbastanza famoso, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Ildiè uno dei primi personaggi a fare la sua comparsa nel film tv a leidal titolo La bambina che non voleva cantare. Dopo un servizio fotografico,si nasconde in camerino e là incontra un misterioso chitarrista con cui inizia a chiacchierare. Quel chitarrista è proprio, ma in quel momento non c’è tempo per le presentazioni. O quasi: poco prima chevenga reclamata dall’altra parte,gli dice il nome e viene subito canzonata: “Ah, sei tu. Ma che nome è?!”. A quel punto, lei gli racconta brevemente la sua storia, esi mostra subito interessato. Di lui, per ora, sappiamo solo il nome. In realtà, ancheè un personaggio abbastanza famoso, ...

Pubblicità

_memengs : Ma la cosa che non va giù è che Allison, l'unica che ha lavorato solo ed esclusivamente per egoismo alla fine ha ri… - ColetteMao : Ecopass in stile Milano e anno dopo anno stop ai Diesel. #Roma diventerà la città di chi si può permettere di an… - EnzoCare2 : @Marco__Samp 'E io sono solo uno stupido, stupido (Uoh-oh) Comunque ci vada paura di nada Facciamo la gara a chi è… - alberto_caldo : sento nada come quando scopo chi non sento - Camillo62846509 : @Paola96804214 No amor non hai capito che chi non è fan i tik tok li vede dalle pagine che li salvano e quindi nada visualizzazioni ?? -