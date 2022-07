LIVE Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: primo esame in salita per Marta Cavalli (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro d’Italia Donne 2022! Lasciata la Sardegna, superato il giorno di riposo, è tempo per il gruppo di riprendere a pedalare. Si riparte dalla Romagna ed in particolare dalle città di Cesena che ospiterà partenza ed arrivo quest’oggi. Dopo la breve crono iniziale e due tappe piuttosto agevoli, il percorso odierno prevede le prime salite di questa edizione. Nei 120,9 km previsti oggi, saranno distribuiti 3 GPM, due di 3a categoria ed uno di 2a. Dopo 35 km completamente piatti si inizierà con la salita di Bertinoro, antipasto di un finale di ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alladella quartadel! Lasciata la Sardegna, superato il giorno di riposo, è tempo per il gruppo di riprendere a pedalare. Si riparte dalla Romagna ed in particolare dalle città di Cesena che ospiterà partenza ed arrivo quest’. Dopo la breve crono iniziale e due tappe piuttosto agevoli, il percorso odierno prevede le prime salite di questa edizione. Nei 120,9 km previsti, saranno distribuiti 3 GPM, due di 3a categoria ed uno di 2a. Dopo 35 km completamente piatti si inizierà con ladi Bertinoro, antipasto di un finale di ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Dopo il giorno di riposo si riparte dalla Romagna ????????? ?? H 14:00 - Cesena > Cesena (120.9 km) ?? Tutte le tapp… - medris_ : RT @mirivedointe: giro giro tondo live, tutta un’altra cosa?? - Raggio2306 : oggi non ho potuto vedere battiti live ma basta fare un giro qui e leggere quanto tutt* amano la tua arte per rende… - redastras : Red fidati non hai idea di cosa sia la mediocrità e di quanta ce ne sia in giro, tu sei tutt’altro — io sono al dis… - moniconlai : La leggiamo perché ci piace ACCETTALO — Per me è una follia, onestamente. Ci sono dei capolavori in giro, delle per… -