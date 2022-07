Lazio, Tare al passo d’addio? L’inserimento di Fabiani è un segnale | Serie A (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-04 12:24:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Questa sarà l’ultima stagione di Tare alla Lazio. La notizia la dà questa mattina Il Messaggero, secondo cui il ds sarebbe al passo d’addio perché sentitosi messo all’angolo nell’ultimo periodo. E l’ingresso in società di Fabiani è solo uno dei segnali che confermano lo scenario. Il contratto del direttore sportivo biancoceleste scade nel 2023. Ma più che scadenze temporali, sono i rapporti con lo stesso presidente e anche col tecnico ad essere ai minimi storici. Il quotidiano parla di una sfuriata telefonica ieri col patron e ricorda le tensioni invernali con Sarri. Inoltre non è mai stato un segreto che l’ex attaccante nutra l’ambizione di andare a lavorare un giorno per la federazione del suo paese. Sogno che ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-04 12:24:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Questa sarà l’ultima stagione dialla. La notizia la dà questa mattina Il Messaggero, secondo cui il ds sarebbe alperché sentitosi messo all’angolo nell’ultimo periodo. E l’ingresso in società diè solo uno dei segnali che confermano lo scenario. Il contratto del direttore sportivo biancoceleste scade nel 2023. Ma più che scadenze temporali, sono i rapporti con lo stesso presidente e anche col tecnico ad essere ai minimi storici. Il quotidiano parla di una sfuriata telefonica ieri col patron e ricorda le tensioni invernali con Sarri. Inoltre non è mai stato un segreto che l’ex attaccante nutra l’ambizione di andare a lavorare un giorno per la federazione del suo paese. Sogno che ...

