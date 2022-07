Il momento del crollo del ghiacciaio sul Marmolada: “Una carneficina, ci sono corpi smembrati” | VIDEO (Di lunedì 4 luglio 2022) L’enorme seracco di ghiaccio che si è staccato da Punta Rocca, travolgendo tutto quel che ha incontrato sulla sua strada verso valle, a una velocità di 300 chilometri orari. Altre lastre di ghiaccio, neve, pietre e persone. La tragedia si è consumata domenica, intorno alle 13.45, sulle pendici della Marmolada, il complesso montuoso alpino che tra le province di Trento e Belluno. Immagini impressionanti e tragiche: il bilancio, ancora non ufficiale, parla di 6 morti accertate, una decina di feriti e 15 dispersi. #Marmolada nelle immagini @TgrRaiTrentino il crollo del costone pic.twitter.com/DnckWWEjNM — Alessandro Casarin (@casarinale58) July 3, 2022 Marmolada, il momento del crollo del ghiacciaio Punta Rocca Le immagini trasmesse dal TgR Trentino non ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) L’enorme seracco di ghiaccio che si è staccato da Punta Rocca, travolgendo tutto quel che ha incontrato sulla sua strada verso valle, a una velocità di 300 chilometri orari. Altre lastre di ghiaccio, neve, pietre e persone. La tragedia si è consumata domenica, intorno alle 13.45, sulle pendici della, il complesso montuoso alpino che tra le province di Trento e Belluno. Immagini impressionanti e tragiche: il bilancio, ancora non ufficiale, parla di 6 morti accertate, una decina di feriti e 15 dispersi. #nelle immagini @TgrRaiTrentino ildel costone pic.twitter.com/DnckWWEjNM — Alessandro Casarin (@casarinale58) July 3, 2022, ildeldelPunta Rocca Le immagini trasmesse dal TgR Trentino non ...

