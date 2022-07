Il Ford Bronco arriva in Europa (Di lunedì 4 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ford Bronco è pronta a sbarcare in Europa. L’Ovale Blu ha annunciato infatti che il Suv 4×4 dalle capacità off-road estreme arriverà nel Vecchio Continente. Il design inconfondibile, sia all’interno sia all’esterno, trae ispirazione dall’iconico Bronco originale del 1966. Il frontale del veicolo è caratterizzato dalla tipica griglia a tutta larghezza, dai fari circolari e dalle vistose scritte. Sfoggia anche molte caratteristiche semplici ma intelligenti, come i passaruota in plastica imbullonati e i trail sights – sezioni rialzate sulla parte superiore dei parafanghi anteriori per aiutare il conducente a individuare gli angoli del veicolo – che possono essere utilizzati come punti di ancoraggio in grado di sostenere fino a 68 kg. In questo modo è più facile trasportare oggetti più grandi come, per ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) –è pronta a sbarcare in. L’Ovale Blu ha annunciato infatti che il Suv 4×4 dalle capacità off-road estreme arriverà nel Vecchio Continente. Il design inconfondibile, sia all’interno sia all’esterno, trae ispirazione dall’iconicooriginale del 1966. Il frontale del veicolo è caratterizzato dalla tipica griglia a tutta larghezza, dai fari circolari e dalle vistose scritte. Sfoggia anche molte caratteristiche semplici ma intelligenti, come i passaruota in plastica imbullonati e i trail sights – sezioni rialzate sulla parte superiore dei parafanghi anteriori per aiutare il conducente a individuare gli angoli del veicolo – che possono essere utilizzati come punti di ancoraggio in grado di sostenere fino a 68 kg. In questo modo è più facile trasportare oggetti più grandi come, per ...

