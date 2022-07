"Hai le formiche nel cervello", Loredana Bertè attacca un hater sui social: i motivi (Di lunedì 4 luglio 2022) Loredana Bertè è una delle cantanti più apprezzate di sempre ed il suo stile trasgressivo e dirompente le ha permesso di conquistare il cuore di milioni e milioni di fans. Oltre ad essere famosa per le sue canzoni, poi, è anche arcinota per non avere peli sulla lingua. Alcuni utenti di Instagram, però, metterebbero in dubbio che quello che viene scritto su i suoi social sia davvero farina del suo sacco. Vediamo, allora, come a reagito l’energica Loredana La cantante calabrese più amata di sempre è di sicuro la grandissima Loredana Bertè. La cantautrice ed attrice di Bagnara Calabra, infatti, ha un seguito di fans davvero nutritissimo e più che meritato. La Bertè, poi, è sempre stata al centro di mille chiacchiere già a partire addirittura dai suoi esordi. Quando nel ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 4 luglio 2022)è una delle cantanti più apprezzate di sempre ed il suo stile trasgressivo e dirompente le ha permesso di conquistare il cuore di milioni e milioni di fans. Oltre ad essere famosa per le sue canzoni, poi, è anche arcinota per non avere peli sulla lingua. Alcuni utenti di Instagram, però, metterebbero in dubbio che quello che viene scritto su i suoisia davvero farina del suo sacco. Vediamo, allora, come a reagito l’energicaLa cantante calabrese più amata di sempre è di sicuro la grandissima. La cantautrice ed attrice di Bagnara Calabra, infatti, ha un seguito di fans davvero nutritissimo e più che meritato. La, poi, è sempre stata al centro di mille chiacchiere già a partire addirittura dai suoi esordi. Quando nel ...

