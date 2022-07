Gradimento sindaci | Festa | “Gli altri non avevano debiti e opere incompiute”

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Glinon16 milioni di euro di, e 30 anni di. Ognuno matura il suo giudizio, ma quando sono arrivato c’era la metro leggera bloccata da venti anni, la sostituzione edilizia da 30, il tunnel da 20, il Centro per l’autismo da 10 anni, più varie ed eventuali”. Così il sindaco di Avellino, Gianlucadopo l’indagine annuale illustrata da “Il Sole 24 Ore” che gli ha consegnato l’ultimo posto in classifica. “Sono convinto che il giudizio di questo primo mandato sarà molto positivo – incalza il sindaco– È importante quello che dice la gente. Se i miei detrattori si facessero un giro per le strade scoprirebbero che il loro giudizio è probabilmente differente da quello che sperano. Ho ...

Pubblicità

tvsei : Indice gradimento sindaci, Teramo al 26esimo posto - - QuiNewsLucca : Gradimento dei sindaci, nessun toscano nella top ten - QuiNewsMassaCar : Gradimento dei sindaci, nessun toscano nella top ten - QuiNewsPistoia : Gradimento dei sindaci, nessun toscano nella top ten - QuiNewsFirenze : Gradimento dei sindaci, nessun toscano nella top ten -

Nella fotografia deldi cui godono i presidenti di Regione e- chiamata Governance Poll 2022 e diffusa dal Sole24Ore " sono presenti molti elementi di interesse. Facendo per esempio una media tra gli ...... che scende di una posizione, pur mantenendo un solido livello dicon il suo 65%. Otre ... La classifica dei- Nella parte alta della classifica compaiono anche i primi cittadini delle ...TERAMO – Il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto primo in Abruzzo e 26/mo in Italia, è in netta fase ascendente. Quello di Chieti, Diego Ferrara è 37/mo ed in calo mentre Carlo ...Meglio del primo cittadino di Cagliari fanno Campus a Sassari e Soddu a Nuoro. Guidano le classifica il veneto Zaia e il veneziano Brugnaro ...