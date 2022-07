Governo: Draghi rientrato a P.Chigi, a breve Cdm (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi è appena rientrato a Palazzo Chigi, dopo la visita a Canazei legata alla tragedia sulla Marmolada. Alle 19.30 presiederà il Consiglio dei ministri sulla stato di emergenza per 5 Regioni alle prese con l'allarme siccità. Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Il premier Marioè appenaa Palazzo, dopo la visita a Canazei legata alla tragedia sulla Marmolada. Alle 19.30 presiederà il Consiglio dei ministri sulla stato di emergenza per 5 Regioni alle prese con l'allarme siccità.

