F1, Mattia Binotto smentito dal cronometro a Silverstone: era possibile il doppio pit-stop in Ferrari (Di lunedì 4 luglio 2022) Non ci sono dubbi che, al termine del GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2022 di F1, la strategia della Ferrari faccia discutere. Se è vero che la Rossa ha centrato l’obiettivo della vittoria con Carlos Sainz (primo successo in carriera dopo 150 gare), lo stesso non si può dire sul piano delle decisioni prese nel momento in cui si è presentata la Safety Car. Al 38° giro, infatti, al comando della gara c’era il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a precedere di 4?242 Sainz, 6?125 Lewis Hamilton e 28?809 Sergio Perez. A detta del Team Principal Mattia Binotto, non c’erano i tempi per consentire il doppio pit-stop e per questo si è scelto di differenziare andando però a penalizzare profondamente Leclerc, costretto a girare con gomme dure usate rispetto a chi come il team-mate ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Non ci sono dubbi che, al termine del GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2022 di F1, la strategia dellafaccia discutere. Se è vero che la Rossa ha centrato l’obiettivo della vittoria con Carlos Sainz (primo successo in carriera dopo 150 gare), lo stesso non si può dire sul piano delle decisioni prese nel momento in cui si è presentata la Safety Car. Al 38° giro, infatti, al comando della gara c’era il monegasco Charles Leclerc () a precedere di 4?242 Sainz, 6?125 Lewis Hamilton e 28?809 Sergio Perez. A detta del Team Principal, non c’erano i tempi per consentire ilpit-e per questo si è scelto di differenziare andando però a penalizzare profondamente Leclerc, costretto a girare con gomme dure usate rispetto a chi come il team-mate ...

Pubblicità

marcodieg : Comunque ricordatevi, amici di Twitter, che quando non vi sentite all'altezza del compito che svolgete potete sempr… - Lacrizio_ : RT @FFLose: Mattia Binotto est le Rudi Garcia de la F1 - Curci_Andrea : Dopo il #BingoDeiMotori, vi presento il #Bingotto, il Bingo sulle dichiarazioni di Mattia Binotto. - baiocco87 : @officialBinotto Mattia Binotto se ti senti un uomo dovresti dare le dimissioni quel posto non è per te vai via sub… - _ari00_3 : RT @francescosegato: Maranello, lunedì mattina: Mattia Binotto torna in ufficio dopo il GP di Silverstone. #F1 #BritshGP -