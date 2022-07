F1, Mattia Binotto: “Leclerc meritava la vittoria, la sua delusione è la nostra. Sainz non ha ignorato gli ordini” (Di lunedì 4 luglio 2022) Difficile non avere ancora negli occhi quanto accaduto nella giornata di ieri a Silverstone per i tifosi della Ferrari: un potenziale uno-due vanificato negli ultimi dieci giri del Gran Premio di Gran Bretagna 2022 complice, certo, la sfortuna ma anche una erronea decisione (ancora una volta) presa, trovatisi davanti a un imprevisto. Per quanto Mattia Binotto abbia dato le sue ragioni sul perché solo Carlos Sainz abbia approfittato della Safety Car per effettuare il pit stop e montare le gomme soft, lasciando invece fuori Charles Leclerc con le bianche, i dubbi restano, visto che c’era il tempo per effettuare il doppio pit stop. Di seguito, altre dichiarazioni riportate dall’ANSA da Binotto: “Charles meritava a pieno di vincere la gara, se non fosse stato per la Safety Car. La sua ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Difficile non avere ancora negli occhi quanto accaduto nella giornata di ieri a Silverstone per i tifosi della Ferrari: un potenziale uno-due vanificato negli ultimi dieci giri del Gran Premio di Gran Bretagna 2022 complice, certo, la sfortuna ma anche una erronea decisione (ancora una volta) presa, trovatisi davanti a un imprevisto. Per quantoabbia dato le sue ragioni sul perché solo Carlosabbia approfittato della Safety Car per effettuare il pit stop e montare le gomme soft, lasciando invece fuori Charlescon le bianche, i dubbi restano, visto che c’era il tempo per effettuare il doppio pit stop. Di seguito, altre dichiarazioni riportate dall’ANSA da: “Charlesa pieno di vincere la gara, se non fosse stato per la Safety Car. La sua ...

