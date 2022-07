Diabolik 2 | Giacomo Gianniotti è il nuovo “Re del Terrore” Monica Bellucci nei panni di Altea Ufficiale la data di uscita

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 4 luglio 2022)2 è ormai realtà. Il Re delè pronto a tornare nel sequel targato ancora una volta Manetti Bros. con tante novità. Prima tra tutte, il cambiamento dell’attore principale: dimentichiamo Luca Marinelli e accogliamoper– Ginko all’attacco!. Il primo capitolo diè stato tra i progetti che più di tutti hanno accusato i ritardi dovuti all’emergenza sanitaria. Inizialmente previsto in sala per dicembre 2020, è uscito esattamente un anno dopo, a fine 2021. In occasione dei David di Donatello 2022, la pellicola ha ricevuto inoltre 11 candidature, ricevendo la statuetta come Miglior Canzone Originale per La profondità degli abissi di Manuel Agnelli. Ora, i Manetti Bros. sembrano intenzionati a bissare quel medesimo successo con un ...