Crollo sulla Marmolada: 6 morti, 10 feriti. Soccorso alpino: mancano all’appello 30 persone, poche speranze di trovarli vivi. Draghi a Canazei. Il Papa: “Prego per le vittime, si rispetti la natura” (Di lunedì 4 luglio 2022) Mattarella telefona al governatore trentino. In corso verifiche sulle targhe di vetture ancora nei parcheggi attorno a passo Fedaia. Dei 19 dispersi 11 italiani Leggi su lastampa (Di lunedì 4 luglio 2022) Mattarella telefona al governatore trentino. In corso verifiche sulle targhe di vetture ancora nei parcheggi attorno a passo Fedaia. Dei 19 dispersi 11 italiani

