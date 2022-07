Covid, leggera discesa nei contagi ma 4 decessi registrati ieri in Abruzzo (Di lunedì 4 luglio 2022) L'Aquila - Sono 1015 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 439400. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 65 e 87 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3387. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 402268 dimessi/guariti (+297 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 33745 (+714 rispetto a ieri). Di questi, 174 pazienti (+14 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 4 luglio 2022) L'Aquila - Sono 1015 i nuovi casi positivi aloggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 439400. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 65 e 87 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3387. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 402268 dimessi/guariti (+297 rispetto a). Gli attualmente positivi insono 33745 (+714 rispetto a). Di questi, 174 pazienti (+14 rispetto a) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (-1 rispetto a) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ...

Pubblicità

alberto_rossi9 : @fratotolo2 Dite all acefala che non sono vaccinato e non ho fatto il covid, ne' in forma leggera ne' in forma grav… - Gabau292016 : RT @Lollo__25: Per paura di prendere il covid vi siete vaccinati, avete creduto di essere prima immuni, poi di prenderlo in forma leggera,… - MariaGalat1 : RT @Lollo__25: Per paura di prendere il covid vi siete vaccinati, avete creduto di essere prima immuni, poi di prenderlo in forma leggera,… - bikermanfast : RT @Lollo__25: Per paura di prendere il covid vi siete vaccinati, avete creduto di essere prima immuni, poi di prenderlo in forma leggera,… - StefaniaVaselli : RT @Lollo__25: Per paura di prendere il covid vi siete vaccinati, avete creduto di essere prima immuni, poi di prenderlo in forma leggera,… -