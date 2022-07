Covid, le notizie di oggi. Costa: "Convivere con il virus per non bloccare il Paese". LIVE (Di lunedì 4 luglio 2022) "Siamo in una fase positiva e gestibile. Sbagliato dire che sarà autunno catastrofico, italiani hanno bisogno di messaggi positivi e rassicuranti" ha detto il sottosegretario alla Salute. La curva dell'epidemia di Covid cresce in modo esponenziale a LIVEllo nazionale come non accadeva da novembre. E nei pronto soccorso si tornano a vedere casi di polmonite e un gran numero di asintomatici. L'ultimo report del ministero della Salute registra 71.947 nuovi casi e 57 decessi Leggi su tg24.sky (Di lunedì 4 luglio 2022) "Siamo in una fase positiva e gestibile. Sbagliato dire che sarà autunno catastrofico, italiani hanno bisogno di messaggi positivi e rassicuranti" ha detto il sottosegretario alla Salute. La curva dell'epidemia dicresce in modo esponenziale allo nazionale come non accadeva da novembre. E nei pronto soccorso si tornano a vedere casi di polmonite e un gran numero di asintomatici. L'ultimo report del ministero della Salute registra 71.947 nuovi casi e 57 decessi

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'È assurdo che si sia ridotto l'obbligo della mascherina: non è sensato ridurre le protezioni sanitarie in un momen… - Agenzia_Ansa : I casi reali di Covid-19 potrebbero essere pari al 5% della popolazione, ossia circa 3 milioni di persone: è la sti… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - CGILModena : RT @Patronato_Inca: Infortunio da Covid: in marina un riconoscimento ovvio (ma non troppo): Nel riconoscimento dei casi Covid come derivant… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: 'L'obiettivo è arrivare a convivere con il virus e convivere significa prendere anche in considerazione l'ipotesi che chi… -