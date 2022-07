Borsa: Milano prosegue positiva con l'energia, giù le banche (Di lunedì 4 luglio 2022) La Borsa di Milano (+0,46%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari corre l'energia mentre scivolano le banche. Lo spread tra Btp e Bund sale a 190 punti, con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) Ladi(+0,46%), in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari corre l'mentre scivolano le. Lo spread tra Btp e Bund sale a 190 punti, con il ...

Pubblicità

ForexOnlineMeIt : Borsa: avvio in rialzo per Milano, Ftse Mib +0,69% | Liguria Business Journal - ansa_economia : Borsa: Milano apre in rialzo (+0,69%). Il primo indice Ftse Mib a 21.502 punti #ANSA - fisco24_info : Borsa: Milano prosegue positiva con l'energia, giù le banche: In luce le utility. Lo spread Btp-Bund sale a 190 pun… - BJLiguria : Borsa: avvio in rialzo per Milano, Ftse Mib +0,69% - - superludo70 : RT @cavicchioli: Borsa di Milano positiva oggi in apertura -