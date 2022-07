Battiti Live 2022 | Tananai scivola e cade sul palco | “Mi sono spaccato la caviglia” Alan Palmieri | “Adesso?”

(Di lunedì 4 luglio 2022)è tornato. E anche quest’anno, nel suo viaggio itinerante tra le bellezze della Puglia, (toccherà a Bari, Gallipoli e Trani), ha accolto sul proprioinnumerevoli artisti. Musica e intrattenimentoda sempre gli ingredienti principali dello show e, come di consueto, i numerosi tormentoni estivi hanno divertito il pubblico. Tra i cantanti invitati a Gallipoli nella giornata di ieri anche Fedez,e Mara Sattei, autori de “La Dolce Vita”, brano certificato oggi disco di platino e sovrano indiscusso delle classifiche radiofoniche. Pronti via e, sulle note del singolo del momento,to rovinosamente, rialzandosi subito e riuscendo, comunque, a portare a termine l’esibizione. Terminata la performance, sulè ...

Pubblicità

fanpage : Piccolo scivolone della Gregoraci durante il #battitilive , che ha storpiato involontariamente il cognome del cant… - soraja___ : RT @SofiaSofiacia20: le tonnellate di Cosmary Fasanelli che ieri ha dominato il palco di battiti live insieme a suo figlio ???????? @cosmaryfas… - SofiaSofiacia20 : le tonnellate di Cosmary Fasanelli che ieri ha dominato il palco di battiti live insieme a suo figlio ????????… - colcuoreamille : RT @radionorba: Gli scatti e le emozioni della terza serata del Radio Norba Cornetto Battiti Live! ?????? @IRAMAPLUME ?? Francesco Liuzzi #ba… - sottonaperloro2 : Christian x Battiti Live Gallipoli [Slow down] @turbojr_ hai spaccato lessgooo …come sempre?????? -

Tananai cade sul palco di, come sta/ Il video spopola sui social e... HARRY STYLES, DUE FILM IN PROGRAMMA La star britannica si è saputo distinguere negli anni di questa sua ancor breve ...Luigi Strangis/ Dopoil primo tour, ma i fan chiedono nuove date Le posizioni di Albe e LDA nella Top album di FIMI Ma parliamo anche degli altri ex Amici. Nella medesima classifica, ...Elisabetta Gregoraci, impegnata nella conduzione di Battiti Live, commette un errore nella presentazione del cantante Alvaro Soler ...Bruttissimo incidente a Fedez sul palco del Battiti Live in Puglia. Coinvolto anche il cantante Tatanai. Cosa è successo