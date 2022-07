“Allarmi ingiustificati”. Il prof. Vaia spegne l'ondata estiva di Covid: i veri numeri (Di lunedì 4 luglio 2022) L'ondata estiva di Covid e il boom dei contagi in una stagione che negli scorsi anni aveva visto un drastico calo delle infezioni non deve preoccupare gli italiani. A parlare delle conseguenze della diffusione di Omicron5 e delle nuove varianti di coronavirus è Francesco Vaia, direttore generale dell'Inmi Spallanzani di Roma, che ha fatto il punto sulla nuova ondata estiva di casi e la situazione all'Ospedale Spallanzani: “Oggi allo Spallanzani abbiamo zero ricoveri con polmoniti interstiziali gravi, qualche caso di polmonite ma molto più leggera e in pazienti che hanno malattie respiratorie precedenti. Se pensiamo che in passato avevamo ricoverati in area medica con il casco per la ventilazione assistita, è evidente che stiamo vivendo un fase diversa. Evitiamo - il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) L'die il boom dei contagi in una stagione che negli scorsi anni aveva visto un drastico calo delle infezioni non deve preoccupare gli italiani. A parlare delle conseguenze della diffusione di Omicron5 e delle nuove varianti di coronavirus è Francesco, direttore generale dell'Inmi Spallanzani di Roma, che ha fatto il punto sulla nuovadi casi e la situazione all'Ospedale Spallanzani: “Oggi allo Spallanzani abbiamo zero ricocon polmoniti interstiziali gravi, qualche caso di polmonite ma molto più leggera e in pazienti che hanno malattie respiratorie precedenti. Se pensiamo che in passato avevamo ricoverati in area medica con il casco per la ventilazione assistita, è evidente che stiamo vivendo un fase diversa. Evitiamo - il ...

Pubblicità

salomone_l : RT @tempoweb: Francesco #Vaia tranquillizza tutti sul #Covid19: “Allo #Spallanzani zero ricoveri con polmoniti gravi” #omicron #4luglio #il… - tempoweb : Francesco #Vaia tranquillizza tutti sul #Covid19: “Allo #Spallanzani zero ricoveri con polmoniti gravi” #omicron… - marinaterragni : @mgabrielladavid Meloni ha detto con chiarezza che difende la 194. Salvini idem. Ed è una buona notizia. Non diamo… -