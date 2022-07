Alfonso Signorini attaccato da Clarissa Selassiè | “Orietta Berti come opinionista? La tv va svecchiata”

(Di lunedì 4 luglio 2022) Si comincia a parlare di Grande fratello vip 7 e la Principessa, pare che si sia scagliata controe la scelta di offrire adil posto. Si comincia a parlare della nuova edizione del Grande Fratello vip soprattutto dopo che è stata confermata la presenza di Sonia Bruganelliper il secondo anno consecutivo. Ed ancora nelle scorse ore si è anche vociferato che il reality quest’anno possa iniziare prima rispetto alle edizioni passate. La prima puntata potrebbe quindi andare in onda il 12 settembre piuttosto che il 19, anche se al momento si tratta di una indiscrezione e non di una notizia ufficiale. Ebbene, sembra proprio che nelle ...

... Pier Silvio Berlusconi ha confermato le ultime indiscrezioni sulla settima edizione del ' Grande Fratello Vip ', condotto da, ufficializzando la presenza di Orietta Berti e Sonia ...I due hanno continuato a mantenere un rapporto proprio per via della loro figlia Luna Marì, ma alla proposta dia Spinalbese di diventare un concorrente del reality, Belen ha ...Si comincia a parlare di Grande fratello vip 7 e la Principessa Selassiè, Clarissa, pare che si sia scagliata contro Alfonso Signorini e la scelta di offrire ad Orietta Berti il posto come opinionista ...Clarissa Selassié non le manda a dire e si scaglia contro la decisione: "Non hanno avuto coraggio". La furia della princess ...