WWE: Una serata irreale! Theory perde il titolo US, viene aggiunto al Ladder Match e vince il Money in The Bank! (Di domenica 3 luglio 2022) Il finale di Money in The Bank 2022 passerà dritto alla storia, abbiamo infatti assistito ad un momento che fino a pochi minuti dall’inizio del Match sembrava a dir poco impossibile: Theoy ha partecipato a sorpresa al Money in The Bank Ladder Match ed è riuscito a vincere l’ambitissima valigetta. Si tratta di un momento dall’incredibile peso storico e che verrà sicuramente ricordato negli anni a venire, la stella di Theory si è consacrata ed il futuro è roseo per il pupillo di vince McMahon. Una giostra di emozioni! A pochissimi istanti dall’inizio del Money in The Bank Ladder Match il WWE Officer Adam Pearce ha deciso di regalare al pubblico una grande sorpresa: Theory è ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 3 luglio 2022) Il finale diin The Bank 2022 passerà dritto alla storia, abbiamo infatti assistito ad un momento che fino a pochi minuti dall’inizio delsembrava a dir poco impossibile: Theoy ha partecipato a sorpresa alin The Banked è riuscito are l’ambitissima valigetta. Si tratta di un momento dall’incredibile peso storico e che verrà sicuramente ricordato negli anni a venire, la stella disi è consacrata ed il futuro è roseo per il pupillo diMcMahon. Una giostra di emozioni! A pochissimi istanti dall’inizio delin The Bankil WWE Officer Adam Pearce ha deciso di regalare al pubblico una grande sorpresa:è ...

