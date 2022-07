Uc Givova Capri Anacapri | il presidente | “Ad un passo da Dries!”

(Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Ad unda!!!”. UcAnadel suo, Nino Florio, tenta il colpaccio Dries Mertens. Un raggianteFlorio annuncia che nelle ultime ore si è intensificata la trattativa che vorrebbe il campione belga sull’isola azzurra. “Stiamo provando a chiudere – dichiara il patron – . Con l’aiuto degli imprenditori capresi e con lo sponsorpossiamo far si che Dries possa disporre di tutto il necessario per giocare a calcio sulla nostra isola. Sarebbe un sogno. Stiamo parlando di cifre importanti. Circa due milioni più bonus“. Questa la dichiarazione delFlorio attraverso i canali ufficiali della società di Eccellenza, con il ...

L'attaccante Dries Mertens, dopo essersi svincolato dal Napoli, sta valutando diverse offerte. Tra queste ci sarebbe anche quella del Capri Anacapri. Alcuni imprenditori capresi e lo sponsor tecnico avrebbero messo in campo una 'colletta' per raggiungere la cifra da proporre al giocatore.