(Di domenica 3 luglio 2022) Un uomo è decedutova il suo 40esimoinsieme ade parenti. Antonio Andreani, questo il nome della vittima, aveva affittato una villetta ad Erice, nel trapanese per celebrare la ricorrenza insieme ai suoi cari. Proprio durante la festa l’incidente: Andreani è precipitato in unprofondo più di 25 metri. Secondo una prima ricostruzione Andreani stava ballando sopra la copertura di uno scavo, quando laha ceduto e lo ha fatto cadere nel vuoto. Poche le possibilità di salvarsi, ilsi è procurato una ferita alla testa che ne ha provocato immediatamente il decesso. L’incidente si è verificato intorno a mezzanotte e gli invitati hanno subito allertato i soccorsi. Purtroppo nelerano presenti circa 7-8 ...

Trapani, cede la lastra che copre un pozzo: 40enne muore mentre festeggia il suo compleanno con gli amici La vittima si chiamava Antonio Andreani e aveva da pochi mesi preso in affitto la villa in cui stava festeggiando il suo 40esimo compleanno.L'incidente mortale è avvenuto poco dopo la mezzanotte, in contrada Pegno, dove il quarantenne aveva preso in affitto una villetta. La salma adesso si trova alla camera mortuaria di Marsala per l'auto ...