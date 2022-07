Spal | ecco Rauti dal Torino | ufficiale l’arrivo dell’ex Palermo ai biancoazzurri

(Di domenica 3 luglio 2022) Nicolaè un nuovo giocatore della. Nell’ultima stagione trascorsa in quel di Pescara, il fantasista scuolasi è contraddistinto per imprevedibilità tra le linee e iniziativa in fase offensiva. Queste, tra le sue...

La SPAL pesca ancora in Olanda e dopo l'arrivo dell'attaccante Van Weert, i biancazzurri sarebbero ad un passo dall'arrivo di un centrocampista Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta ...Nicola Rauti è un nuovo giocatore della Spal. Nell'ultima stagione trascorsa in quel di Pescara, il fantasista scuola Torino si è contraddistinto per imprevedibilità tra le linee e iniziativa in fase ...