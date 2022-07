Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri | coppia da medaglia | “L’amore ci carica”

Pubblicità

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Rossella Fiamingo, intervista a Lady Paltrinieri: 'Orgogliosa di Greg. L'amore ci carica' - Mvukiye_adrian : RT @Gazzetta_it: Rossella Fiamingo, intervista a Lady Paltrinieri: 'Orgogliosa di Greg. L'amore ci carica' - Gazzetta_it : Rossella Fiamingo, intervista a Lady Paltrinieri: 'Orgogliosa di Greg. L'amore ci carica' - franconemarisa : RT @Coninews: SPADISTE D'ARGENTO! ?????? Un altro podio #ItaliaTeam ad Antalya! Rossella #Fiamingo, Mara #Navarria, Alberta #Santuccio e Fede… - dani_lettrice : Ma Rossella Fiamingo è un'atleta plurimedagliata come lui. Non sminuiamola riducendola solo al suo status di fidanz… -

In questa (per loro) magica estate 2022 è stataa fare da apripista: due argenti conquistati nella spada agli Europei in Turchia, individuale e a squadre. Poi il testimone è passato ...... al termine delle rispettive gare, siglate entrambe dalla vittoria Gregorio Paltrinieri/ L'omaggio di: post per le medaglie Mondiali Tokyo 2020 (Olimpiade giocata nel 2021 causa ...La spadista e il nuotatore fanno ormai coppia fissa da tempo, e ultimamente stanno collezionando vittorie su vittorie ...La spadista e le emozioni dei trionfi mondiali del compagno: "Adesso tocca a me. E se arrivasse il terzo titolo urlerei" ...