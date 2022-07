Mertens, il Givova Capri fa una colletta per il belga. La risposta è da applausi -VIDEO (Di domenica 3 luglio 2022) Mertens, il Givova Capri sogna in grande. Il presidente Florio vuole il belga, pronta una una colletta per offrirgli un lauto stipendio. CALCIOMERCATO NAPOLI. Mertens- Givova Capri. Il Givova Capri, vuole Mertens. Il club isolano al termine di questa stagione ha conquistato un posto in Eccellenza, sogna in grande. Il presidente Florio ha un unico obiettivo ora: far indossare i propri colori a un grande idolo popolare, Dries Mertens, attualmente svincolato. La dirigenza caprese ha pensato proprio a tutto per corteggiare l’attaccante belga. In primis, a una colletta per offrirgli un lauto stipendio (2 mln più bonus). Poi a una villa per Dries e famiglia ... Leggi su napolipiu (Di domenica 3 luglio 2022), ilsogna in grande. Il presidente Florio vuole il, pronta una unaper offrirgli un lauto stipendio. CALCIOMERCATO NAPOLI.. Il, vuole. Il club isolano al termine di questa stagione ha conquistato un posto in Eccellenza, sogna in grande. Il presidente Florio ha un unico obiettivo ora: far indossare i propri colori a un grande idolo popolare, Dries, attualmente svincolato. La dirigenza caprese ha pensato proprio a tutto per corteggiare l’attaccante. In primis, a unaper offrirgli un lauto stipendio (2 mln più bonus). Poi a una villa per Dries e famiglia ...

