L' ex presidente dell' Urss Gorbaciov è ricoverato in dialisi in ospedale

Pubblicità

AndreyOnana : I sogni diventano realtà. Sono entusiasta di entrare a far parte del mio nuovo club, @Inter! Voglio ringraziare il… - ilfoglio_it : La bandiera dell'Ue issata nel Parlamento ucraino. 'Un sogno che si avvera', dice il presidente della Rada… - rtl1025 : ???l presidente ucraino #Zelensky ha riferito che dallo scoppio della guerra i territori di 10 regioni dell'#Ucraina… - CatelliRossella : ??Morto Aldo Balocco, presidente onorario dell'azienda dolciaria - Economia - ANSA - StartMagNews : La sfida di Conte, alla vigilia dell’incontro con Draghi a Palazzo Chigi, è una sfida non più soltanto al president… -

IL GIORNO

... facendo mostra di essere in vacanza insieme, per gettare le basi'unificazione socialista. E negli anni settanta Giorgio Amendola, a cui era stato proposto di fare ildella Camera, ......'occhialeria EssilorLuxottica, scomparso lunedì scorso a Milano a 87 anni. Nelle sue ultime disposizioni, infatti, Del Vecchio non ha indicato chi dovrà prendere il suo posto didi ... Russia: l'ex presidente dell'Urss Mikhail Gorbaciov ricoverato in ospedale per il diabete L'attuale presidente del Palermo Fc, è nato nel capoluogo siciliano ... i playoff e conquistare la meritata promozione in Serie B è stato il suggello ideale dell'era Mirri, che tra poche ore volerà ...Laporta ha svelato le date di presentazione di Kessie e Christensen, lasciandosi scappare indiscrezioni su de Jong ...