La chiamano la principessa Si ritrova? «la parola mi fa pensare a una donna precisina e legata all' apparenza | il mio opposto»

(Di domenica 3 luglio 2022) Stella della pallavolo, napoletana, 28 anni, Cristina Chirichella ha la storia della predestinata. Diventa capitana della Nazionale a 23 anni, e da capitana vince l’argento ai Mondiali nel 2018 e, lo scorso anno, l’oro agli Europei. A 15 aveva lasciato la famiglia per trasferirsi a Roma, a studiare, appunto, da campionessa. Oggi vive a Novara e gioca per la Agil Volley. Francesca Piccinini lascia la pallavolo per sempre X ...