Jacobsen: «Sono un miracolato felice, sono tornato da molto lontano, non a tutti è concesso farlo» (Di domenica 3 luglio 2022) Due anni fa, il 5 agosto 2020, Fabio Jacobsen finì contro le transenne a 80 all’ora, al Giro di Polonia. Dylan Groenewegen era in testa, Jacobsen stava sopraggiungendo, lo avrebbe superato. L’olandese del Team Jumbo-Visma lo strinse alle transenne, allargò il gomito e Jacobsen andò a sbattere. Fu un incidente terribile. Entrò in coma. Gli rimase un solo dente, ebbe 130 punti di sutura in faccia e il palato danneggiato. Un prete gli somministrò l’estrema unzione. Si pensava che non ce l’avrebbe fatta. Ieri, due anni e infinite operazioni dopo, ha vinto la prima volata del suo primo Tour. «Sto assaporando pienamente questo successo perché sono tornato da lontano, molto lontano. I francesi dicono “incroyable”. Adesso so che i sacrifici ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 luglio 2022) Due anni fa, il 5 agosto 2020, Fabiofinì contro le transenne a 80 all’ora, al Giro di Polonia. Dylan Groenewegen era in testa,stava sopraggiungendo, lo avrebbe superato. L’olandese del Team Jumbo-Visma lo strinse alle transenne, allargò il gomito eandò a sbattere. Fu un incidente terribile. Entrò in coma. Gli rimase un solo dente, ebbe 130 punti di sutura in faccia e il palato danneggiato. Un prete gli somministrò l’estrema unzione. Si pensava che non ce l’avrebbe fatta. Ieri, due anni e infinite operazioni dopo, ha vinto la prima volata del suo primo Tour. «Sto assaporando pienamente questo successo perchéda. I francesi dicono “incroyable”. Adesso so che i sacrifici ...

