Ferrieri Caputi, ricercatrice a Bergamo e prima donna arbitro in Serie A (Di domenica 3 luglio 2022) Calcio Dopo l’«assaggio» in Coppa Maria Sole Ferrieri Caputi (dottoranda UniBg) dirigerà le big. Tre anni fa l’ultima gara di Mazzoleni. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 3 luglio 2022) Calcio Dopo l’«assaggio» in Coppa Maria Sole(dottoranda UniBg) dirigerà le big. Tre anni fa l’ultima gara di Mazzoleni.

Pubblicità

ilpost : Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare nel campionato di calcio di Serie A maschile - CinqueColonne : E' tempo di promozioni per gli arbitri che dirigeranno le gare della prossima stagione. Novità è il primo arbitro d… - webecodibergamo : Maria Sole Ferrieri Caputi, livornese di nascita, 32 anni ancora da compiere, è di professione dottoranda all’Unive… - GodwinStan : Maria Sole Ferrieri Caputi: Serie A appoints first female referee - labrosport : ???????? Ora non ci sono più dubbi: nel corso della prossima stagione del massimo campionato nazionale, una livornese s… -