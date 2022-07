F1 GP Gran Bretagna 2022, disastro Ferrari: la strategia suicida premia Sainz, ma sacrificato Leclerc (Di domenica 3 luglio 2022) Carlos Sainz vince la prima gara in F1 e lo fa con merito, ma voleranno gli stracci in casa Ferrari. La scuderia di Maranello ha dovuto prendere una decisione quando con l’incidente di Ocon è stato possibile tornare ai box per il pit stop. Far rientrare sia Leclerc che Sainz, indipendentemente dalla scelta di Hamilton, sarebbe stata la scelta più logica: in primis, perché per difendersi bisogna attaccare, ma anche perché probabilmente anche il britannico si sarebbe dovuto fermare, o sarebbe stato sverniciato dalle due rosse alla ripartenza. Invece, il box decide di fare la sua scelta e punta Sainz, una strategia suicida nei confronti di Leclerc, che da primo si ritrova quarto venendo passato da Perez e Hamilton, entrambi con gomme fresche. Era ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Carlosvince la prima gara in F1 e lo fa con merito, ma voleranno gli stracci in casa. La scuderia di Maranello ha dovuto prendere una decisione quando con l’incidente di Ocon è stato possibile tornare ai box per il pit stop. Far rientrare siache, indipendentemente dalla scelta di Hamilton, sarebbe stata la scelta più logica: in primis, perché per difendersi bisogna attaccare, ma anche perché probabilmente anche il britannico si sarebbe dovuto fermare, o sarebbe stato sverniciato dalle due rosse alla ripartenza. Invece, il box decide di fare la sua scelta e punta, unanei confronti di, che da primo si ritrova quarto venendo passato da Perez e Hamilton, entrambi con gomme fresche. Era ...

