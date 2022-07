Emma Watson è disposta a tornare al franchise di Harry Potter, a una condizione (Di domenica 3 luglio 2022) Emma Watson ha detto che sarebbe disposta a recitare nuovamente in un film del franchise di Harry Potter, a patto che lo studio accetti di ingaggiarla a una condizione: ecco quale. I fan di Harry Potter sono letteralmente impazziti all'inizio del 2022 quando il cast originale del franchise si è riunito per lo speciale intitolato Harry Potter 20º anniversario - Ritorno a Hogwarts. Emma Watson, dopo che i fan hanno iniziato ad interrogarsi a proposito di un eventuale reboot della saga, ha detto che sarebbe disposta a tornare a una condizione. Sebbene la maggior parte dei membri del cast abbiano ammesso di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 3 luglio 2022)ha detto che sarebbea recitare nuovamente in un film deldi, a patto che lo studio accetti di ingaggiarla a una: ecco quale. I fan disono letteralmente impazziti all'inizio del 2022 quando il cast originale delsi è riunito per lo speciale intitolato20º anniversario - Ritorno a Hogwarts., dopo che i fan hanno iniziato ad interrogarsi a proposito di un eventuale reboot della saga, ha detto che sarebbea una. Sebbene la maggior parte dei membri del cast abbiano ammesso di ...

Pubblicità

lucy_esposito : RT @Maria_AnnaPatti: Vi aspetto con # #Fotogrammi a #CasaLettori Maria Anna di @CasaLettori Emma Watson by Mariano Vivanco 2011 https:… - Dida_ti : RT @Maria_AnnaPatti: Vi aspetto con # #Fotogrammi a #CasaLettori Maria Anna di @CasaLettori Emma Watson by Mariano Vivanco 2011 https:… - salutiawilli : RT @Maria_AnnaPatti: Vi aspetto con # #Fotogrammi a #CasaLettori Maria Anna di @CasaLettori Emma Watson by Mariano Vivanco 2011 https:… - fravella74 : RT @Maria_AnnaPatti: Vi aspetto con # #Fotogrammi a #CasaLettori Maria Anna di @CasaLettori Emma Watson by Mariano Vivanco 2011 https:… - Teresio_Boccia : RT @Maria_AnnaPatti: Vi aspetto con # #Fotogrammi a #CasaLettori Maria Anna di @CasaLettori Emma Watson by Mariano Vivanco 2011 https:… -