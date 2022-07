Covid, 71.947 nuovi casi in 24 ore su 262.557 tamponi e altri 57 morti | Oltre un milione di attualmente positivi (Di domenica 3 luglio 2022) commenta Sono 71.947 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore e 57 i morti secondo i dati del ministero della Salute. Nel complesso sono stati effettuati 262.557 tamponi , per un tasso di positività ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 luglio 2022) commenta Sono 71.947 idinelle ultime 24 ore e 57 isecondo i dati del ministero della Salute. Nel complesso sono stati effettuati 262.557, per un tasso dità ...

