Ciagà | Carnevali e Misiani | “Superbonus | sbloccata la cessione dei crediti”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 luglio 2022) Alla Camera dei Deputati in Commissione Finanze e Bilancio è stato approvato dalla maggioranza un emendamento al DL 50/2022 (cosiddetto “Aiuti”) che sblocca il110% aumentando la platea di coloro che possono acquisire ibloccati nei cassetti fiscali delle imprese e delle banche. “L’emendamento va nella giusta direzione – dichiarano i parlamentari bergamaschi del PD Leyla, Elenae Antonio– perché consente a imprese e le famiglie di recuperare quanto speso con gli interventi di riqualificazione energetica. La misura ha inoltre valore retroattivo rispetto alle prime cessioni. Si tratta di un primo passo per la ripartenza del meccanismo delladel credito che si era inceppato. Continueremo come Partito Democratico a monitorare la ...