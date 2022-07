Calciomercato Serie A LIVE: contatto Dybala-Napoli, la viola pensa a Kjaer, David Luiz si offre all’Inter (Di domenica 3 luglio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. DOMENICA 3 LUGLIO all’Inter si offre David Luiz, i nerazzurri non sembrano entusiasti (CLICCA QUI) Calciomercato Fiorentina, per la difesa c’è l’idea di Kjaer dal Milan (CLICCA QUI)Nuova pista per Dybala, ci sarebbero stati dei contatti con il Napoli (CLICCA QUI) SABATO 2 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. DOMENICA 3 LUGLIOsi, i nerazzurri non sembrano entusiasti (CLICCA QUI)Fiorentina, per la difesa c’è l’idea didal Milan (CLICCA QUI)Nuova pista per, ci sarebbero stati dei contatti con il(CLICCA QUI) SABATO 2 ...

Gazzetta_it : Derby per #Dybala: all'Inter serve tempo e il Milan... #calciomercato - DiMarzio : #SerieB, #Calciomercato | #Venezia, #Nani proseguirà la sua carriera al Melbourne Victory - cmdotcom : #Inter mania: ecco perché #Milan, #Juve e tutta la #SerieA devono ringraziare #Zhang - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Leonardo #Pavoletti rinnova con il #Cagliari fino al 2025, spalmando il suo ingaggio così da renderlo sostenibile per i par… - internewsit : Milenkovic, Inter non sola. Anche altri due club di Serie A pronti a inserirsi - -