Calcio | Salernitana | Ederson vicino all’Atalanta

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il centrocampista dellaal trasferimento. La società nerazzurra in giornata è riuscita a sbloccare una trattativa che aveva subito una brusca frenata. Allaandranno circa 15 milioni di euro più il trasferimento a titolo definitivo del difensore Matteo Lovato. I campani, dunque, realizzeranno un’importante plusvalenza:, pescato in Brasile da Walter Sabatini, a gennaio era stato acquistato per 6,5 milioni di euro. La Dea, dopo aver raggiunto l’intesa con il club campano, aveva trovato qualche difficoltà nell’accordarsi con il 22enne brasiliano. “Non si sono create le condizioni da parte del giocatore nei confronti dell’Atalanta”, aveva spiegato ieri mattina in conferenza stampa il ds ...