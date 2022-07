Bologna, interesse per Kiyine della Lazio (Di domenica 3 luglio 2022) Il Bologna sta pensando di rinforzare la propria trequarti: il primo nome è Ilicic, ma l’alternativa è Kiyine della Lazio Il Bologna sta lavorando sul mercato tra uscite e entrate. Dopo la cessione di Hickey in Premier League per 22 milioni più bonus, i felsinei hanno fatto cassa per buttarsi nel mercato in entrata. L’idea numero uno di Sartori per la zona offensiva è Ilicic, ma non dovesse arrivare c’è anche l’alternativa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà anche Kiyine sarebbe finito del mirino dei rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Ilsta pensando di rinforzare la propria trequarti: il primo nome è Ilicic, ma l’alternativa èIlsta lavorando sul mercato tra uscite e entrate. Dopo la cessione di Hickey in Premier League per 22 milioni più bonus, i felsinei hanno fatto cassa per buttarsi nel mercato in entrata. L’idea numero uno di Sartori per la zona offensiva è Ilicic, ma non dovesse arrivare c’è anche l’alternativa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà anchesarebbe finito del mirino dei rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Il #Bologna ha messo gli occhi su #Kiyine ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Bologna, interesse per Kiyine in uscita dalla Lazio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Bologna, interesse per Kiyine in uscita dalla Lazio - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Bologna, interesse per Kiyine in uscita dalla Lazio - napolimagazine : SPORTITALIA - Bologna, interesse per Kiyine in uscita dalla Lazio -

Il ritorno dei cattolici sul fronte dei diritti Tra Roma e Bologna Roma e Bologna. C'è oggi una figura che unisce le due città e i mondi, è il ... il sovranismo di fare come vogliamo a casa nostra, sempre più forti, e il bene comune, l interesse ... William Parker, Hamid Drake e Pasquale Mirra il 3 luglio all'Arena San Domenico di Forlì Tiene Masterclass di Conduction presso il Conservatorio Statale ed il Liceo Musicale di Bologna. ... A 23 anni è un batterista ancora acerbo, ma già mostra interesse per le poliritmie delle altre ... Calcio News 24 Calciomercato Lazio, altra pretendente per Kiyine: i dettagli Dopo la buona stagione con il Venezia non è scattato il riscatto automatico, ma il marocchino ha fatto bene e ha diverse ... Bologna, interesse per Kiyine della Lazio Il Bologna sta pensando di rinforzare la propria trequarti: il primo nome è Ilicic, ma l’alternativa è Kiyine della Lazio Il Bologna sta lavorando sul mercato tra uscite e entrate. Dopo la cessione di ... Tra Roma eRoma e. C'è oggi una figura che unisce le due città e i mondi, è il ... il sovranismo di fare come vogliamo a casa nostra, sempre più forti, e il bene comune, l...Tiene Masterclass di Conduction presso il Conservatorio Statale ed il Liceo Musicale di. ... A 23 anni è un batterista ancora acerbo, ma già mostraper le poliritmie delle altre ... Bologna, interesse per Kiyine della Lazio Dopo la buona stagione con il Venezia non è scattato il riscatto automatico, ma il marocchino ha fatto bene e ha diverse ...Il Bologna sta pensando di rinforzare la propria trequarti: il primo nome è Ilicic, ma l’alternativa è Kiyine della Lazio Il Bologna sta lavorando sul mercato tra uscite e entrate. Dopo la cessione di ...