Baseball, Serie A 2022: San Marino e Fortitudo vincono in scioltezza. Ok Parma e Grosseto (Di domenica 3 luglio 2022) Si è concluso senza particolari sussulti il weekend della Serie A 2022 di Baseball per ciò che concerne la poule scudetto giunta alla fase dell’intergirone. Tutte infatti le squadre più quotate hanno vinto le proprie Serie, con alcune differenze sostanziali. Chi non ha avuto davvero alcun tipo di problema è stata San Marino che, dopo il successo di gara-1, ha archiviato la pratica Horta Di Goda trionfando anche in gara-2 e in gara-3 per 12-0 e 11-2; nella prima disputa è stato determinante il secondo inning, dove sono arrivati tre punti, e soprattutto il terzo e il quarto, dove ne sono arrivati quattro per parte; nella seconda sfida invece particolarmente proficuo è stato il sesto inning, turno in cui sono stati messi a referto proprio sei sigilli. Sabato di scioltezza anche per la ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Si è concluso senza particolari sussulti il weekend delladiper ciò che concerne la poule scudetto giunta alla fase dell’intergirone. Tutte infatti le squadre più quotate hanno vinto le proprie, con alcune differenze sostanziali. Chi non ha avuto davvero alcun tipo di problema è stata Sanche, dopo il successo di gara-1, ha archiviato la pratica Horta Di Goda trionfando anche in gara-2 e in gara-3 per 12-0 e 11-2; nella prima disputa è stato determinante il secondo inning, dove sono arrivati tre punti, e soprattutto il terzo e il quarto, dove ne sono arrivati quattro per parte; nella seconda sfida invece particolarmente proficuo è stato il sesto inning, turno in cui sono stati messi a referto proprio sei sigilli. Sabato dianche per la ...

